Вице-мэр Ефимов: Начался первый этап реорганизации бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе»
Компания AFI Development, дочерняя структура которой заключила с городом соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) участка бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе», приступила к первому этапу ее редевелопмента. Он предполагает разработку проекта планировки территории общей площадью 29 га. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Северо-Восточном округе столицы появится современный городской кластер с экологичным технопарком, многофункциональным общественно-деловым комплексом, комфортной жилой и социальной инфраструктурой. Проект будет полностью завершен в 2035 году. Инвестор вложит в развитие территории свыше 45 миллиардов рублей. Общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров», – отметил заместитель мэра.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, ранее в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» находились остановившие свою работу производства, складские помещения и автостоянка.
«Реализация проекта комплексного развития территории даст городу почти 8 тысяч рабочих мест и жилье для пяти тысяч человек. Будет построено почти 358 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения, порядка 112 тысяч квадратных метров объектов общественного назначения и 251 тысяча квадратных метров жилья. При этом 25 тысяч квадратных метров жилых помещений возведут по программе реновации», — рассказывает глава Департамента.
Инвестор по этому проекту был определен в результате аукциона. За право реализовать проект на электронных торгах боролись 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени.
«Без взаимодействия с городской программой «Индустриальные кварталы» появление новых масштабных проектов в городе невозможно. Это гарантированные перспективы работы — строительство на месте заброшенных территорий современного района, который станет одним из драйверов развития города», — сообщил генеральный директор AFI Development Марк Гройсман.
Непосредственно строительство на площадке начнется в ближайшие два года.
Программа «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории около 6 га.
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