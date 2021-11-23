Вице-мэр Ефимов: Начался первый этап реорганизации бывшей промзоны «Алтуфьевское Шоссе»

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, ранее в бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» находились остановившие свою работу производства, складские помещения и автостоянка.

«Реализация проекта комплексного развития территории даст городу почти 8 тысяч рабочих мест и жилье для пяти тысяч человек. Будет построено почти 358 тысяч квадратных метров объектов промышленного назначения, порядка 112 тысяч квадратных метров объектов общественного назначения и 251 тысяча квадратных метров жилья. При этом 25 тысяч квадратных метров жилых помещений возведут по программе реновации», — рассказывает глава Департамента.

Инвестор по этому проекту был определен в результате аукциона. За право реализовать проект на электронных торгах боролись 13 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени.

«Без взаимодействия с городской программой «Индустриальные кварталы» появление новых масштабных проектов в городе невозможно. Это гарантированные перспективы работы — строительство на месте заброшенных территорий современного района, который станет одним из драйверов развития города», — сообщил генеральный директор AFI Development Марк Гройсман.

Непосредственно строительство на площадке начнется в ближайшие два года.

Программа «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские территории. Первый договор о КРТ в Москве был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории около 6 га.

