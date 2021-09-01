Стоимость контракта на развитие промзоны «Алтуфьевское шоссе» выросла на торгах в 86 раз
В Москве определили инвестора, который займётся комплексным развитием территории бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Победителем аукциона на право заключения договора стало акционерное общество «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат».
Вложения на реализацию проекта КРТ превысят 3,2 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Бывшая производственная площадка на северо-востоке столицы должна превратиться в современный квартал с высокотехнологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Как рассказал Ефимов, торги продолжались почти 20 часов.
«Мы наблюдаем существенный рост интереса инвесторов к проекту «Индустриальные кварталы». В первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону «Коровино» приняли участие 5 потенциальных инвесторов и стоимость контракта выросла с 22 миллионов рублей до 201 миллиона рублей. 31 августа в торгах участвовали 13 претендентов, в результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз, с 37 миллионов до 3,2 миллиарда рублей», — отметил заместитель Мэра.
Решение о комплексном развитии бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» было принято в конце 2020 года департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. Сейчас на данной территории расположены объекты, принадлежащие 16 разным юридическим лицам. У правообладателей земли в течение шести месяцев была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ. Но за полгода они не проявили инициативы, поэтому и был объявлен аукцион.
Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, победитель получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью почти 30 гектаров.
«Объем частных вложений превысит 45 миллиардов рублей, инвестор сможет возвести здесь объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тысяч квадратных метров, что позволит создать почти 8 тысяч новых рабочих мест», — пояснил Прохоров.
Торги проходили в электронном формате, что обеспечило высокий уровень конкуренции, конфиденциальность самой процедуры и возможность участия региональных компаний. Всего в ходе аукциона было подано 2118 предложений. Участвовали компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Тюмени, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Проект «Индустриальные кварталы» позволит городу получить около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций превысит 7 триллионов рублей. Благодаря проекту город может вовлекать в оборот фактически заброшенные территории.
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