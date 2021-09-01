Стоимость контракта на развитие промзоны «Алтуфьевское шоссе» выросла на торгах в 86 раз

В Москве определили инвестора, который займётся комплексным развитием территории бывшей промышленной зоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Победителем аукциона на право заключения договора стало акционерное общество «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат».

Вложения на реализацию проекта КРТ превысят 3,2 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Бывшая производственная площадка на северо-востоке столицы должна превратиться в современный квартал с высокотехнологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Как рассказал Ефимов, торги продолжались почти 20 часов.

«Мы наблюдаем существенный рост интереса инвесторов к проекту «Индустриальные кварталы». В первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону «Коровино» приняли участие 5 потенциальных инвесторов и стоимость контракта выросла с 22 миллионов рублей до 201 миллиона рублей. 31 августа в торгах участвовали 13 претендентов, в результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз, с 37 миллионов до 3,2 миллиарда рублей», — отметил заместитель Мэра.

Решение о комплексном развитии бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» было принято в конце 2020 года департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. Сейчас на данной территории расположены объекты, принадлежащие 16 разным юридическим лицам. У правообладателей земли в течение шести месяцев была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ. Но за полгода они не проявили инициативы, поэтому и был объявлен аукцион.