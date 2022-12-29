Вице-мэр Ефимов: Москва сэкономила свыше 6 млрд с помощью мини-аукционов на Портале поставщиков
Столичные заказчики покупают товары в небольших объемах на котировочных сессиях Портала поставщиков. В текущем году этот инструмент позволил столице сэкономить 6,2 млрд рублей, что приблизительно равно показателям 2021 года и более чем вдвое превышает данные 2020 года (тогда экономия составила 2,8 млрд рублей). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам чиновника, с января 2022 года столица разместила на Портале поставщиков 194,5 тысячи котировочных сессий на общую сумму 44,8 млрд рублей.
Котировочные сессии представляют собой мини-аукционы, продолжающиеся три, шесть или 24 часа. В ходе торгов поставщики услуг конкурируют друг с другом и снижают установленную изначально стоимость. Этот формат дает возможность столичным заказчикам выгодно покупать нужные товары, а поставщикам — иметь доступ к госзаказу и оперативно заключать контракты.
Ефимов добавил, что при наличии внешних препятствий и необходимости восстанавливать производственные и логистические цепочки Москва сумела остаться на прошлогодних позициях и оперативно поставлять требующуюся продукцию в медучреждения, школы, дошкольные образовательные учреждения и так далее.
Глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков назвал Портал поставщиков существенной мерой поддержки предпринимателей. По его словам, здесь зарегистрированы свыше 285 тысяч российских бизнесменов, свыше 90% из которых представляют малое и среднее предпринимательство. Щербаков также отметил постоянно расширение функционала портала. С 2020 года конкуренция на котировочных сессиях остается примерно на одинаковом уровне — в среднем четыре участника.
Летом 2022 года лимит единовременной закупки малого объема был увеличен с 600 тысяч рублей до пяти млн рублей на приобретение товаров и с 600 тысяч рублей до трех млн рублей на покупку работ и услуг, что позволило привлечь еще больше пользователей и дало возможность заказчикам приобретать нужную продукцию в большем количестве, а поставщикам — подписывать более крупные и выгодные контракты.
По мнению специалистов Департамента информационных технологий города Москвы, Портал поставщиков стал незаменимым инструментом для закупок малого объема. Отмечается, что поставщиком или заказчиком могут стать зарегистрировавшиеся на портале и подключившие электронную подпись лица.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- СМИ: Полиция проверяет Парфенова, не уведомившего о гражданстве Израиля
- В Госдуме посоветовали россиянам воздержаться от поездок за границу
- Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут границу России
- Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»
- В Белоруссии допустили, что инцидент с ракетой С-300 может быть провокацией Украины
- В ЛНР заявили об уничтожении около 20 офицеров ВСУ за неделю в Донбассе
- В Южно-Сахалинске самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в салоне
- Марочко: Киев отправил отряды иностранных бойцов под Артемовск и Соледар
- Мантуров назвал дату запуска серийного производства самолетов МС-21
- Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru