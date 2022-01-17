Вице-мэр Ефимов: Москва сэкономила более 1,2 миллиарда рублей на совместных закупках

Московские заказчики сэкономили более 1,2 миллиарда рублей благодаря проведению совместных закупок, организатором которых выступает столичный Департамент по конкурентной политике с 2018 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эта сумма сопоставима с затратами на строительство трёх новых детских садов, рассчитанных на 400 мест.

Совместные закупки позволяют привлекать большое количество поставщиков, увеличивают конкуренцию и заметно снижают цены. Такой вид работы с заказчиками помогает снизить их организационные издержки и упростить процедуры для каждого из участников процесса. При проведении совместной закупки увеличивается не только объём сделки в натуральном выражении, но и общая сумма контракта.

При формировании совместных закупок предпочтение отдается долгосрочным контрактам сроком на 2–3 года. В минувшем году доля таких закупок составила 70%. При этом, по некоторым товарам и услугам во время торгов снижение начальной цены контракта достигает 30–40%.

Как сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, с 2018 года правом на участие в совместных закупках воспользовались около трёх тысяч городских заказчиков.

«В среднем на участие в торгах подавалось по 5 заявок. В первый год было сформировано всего 44 совместные закупки, а к концу 2021 года их общее число превысило 450», – уточнил Щербаков.

Он также напомнил, что совместные закупки в столице формируются при наличии комплекта типовой документации и утверждённых предельных показателей цены. Когда заказчик создает лот в специальном сервисе Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ), система оповещает его о возможности включения в совместную закупку. В сервисе также есть вся информация по начальной (максимальной) цене контракта. Соглашения о закупках можно заключить в электронном виде с помощью электронных цифровых подписей.

