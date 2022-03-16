Вице-мэр Ефимов: Москва предложила бизнесу почти 90 нежилых помещений

Предприниматели могут приобрести у города 88 нежилых помещений общей площадью 15,1 тысячи квадратных метров, 60 из них реализуются на торгах по продаже, еще 28 будут сданы в аренду. Организатором аукционов выступает столичный Департамент по конкурентной политике, входящий в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Москва регулярно выставляет на торги нежилые помещения под ведение бизнеса. Это позволяет пополнять столичный бюджет и дает возможность предпринимателям приобретать напрямую у города недвижимость под производства, склады, ведение коммерческой деятельности. В настоящее время на торгах представлено 88 нежилых помещений в девяти административных округах Москвы, большая часть объектов расположена в Северном и Центральном административных округах – 16 и 15 лотов соответственно», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, представлены помещения в ЗАО (12 объектов), ЮЗАО (11 помещений), ВАО (девять) и СВАО (восемь объектов). По пять объектов находится в Южном, Северо-Западном и Зеленоградском административных округах, еще два — в Юго-Восточном округе.

«Среди предложенных к аренде объектов 17 реализуются по льготной программе для представителей малого и среднего бизнеса, а еще 11 предназначено для предпринимателей и физических лиц, не претендующих на минимальную ставку» – отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Самая низкая начальная цена по предложенным для бизнеса лотам составляет 395,8 тысячи рублей в год за помещение свободного назначения площадью 27 квадратных метров в Басманном районе Москвы.

Для представителей малого и среднего бизнеса предлагаются объекты свободного назначения общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров. В этом году начальная минимальная ставка аренды по льготной программе составляет пять тысяч рублей за один квадратный метр в год для помещений на первом этаже и выше, а для подвальных помещений — одну тысячу рублей. Срок аренды помещений по данной программе составляет 10 лет.

Торги по объектам пройдут в апреле. К участию в аукционах допускаются любые коммерческие организации, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

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