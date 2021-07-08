Вице-мэр Ефимов: Москва начнёт заключать офсетные контракты на услуги
Москва с июля 2022 года сможет распространить практику заключения офсетных контрактов на оказание услуг в соответствии с недавно принятыми поправками в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В числе наиболее перспективных сфер для применения офсетов – услуги связи, например, создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, оказание услуг по экзопротезированию, переработка и утилизация отходов», - отметил вице-мэр.
Офсетный контракт – это госзакупка, предполагающая не только поставку товара заказчику, но и встречные инвестиционные обязательства поставщика – создание, модернизацию или освоение производства данного товара на территории субъекта Федерации.
Как уточнил Ефимов, инвестор в соответствии с офсетным контрактом должен будет создать или реконструировать на территории города объект, используемый для оказания услуги. Это даст городу новые рабочие места.
Офсетные контракты заключаются на срок до 10 лет, а минимальный объем инвестиций составляет 1 миллиард рублей. Москва первой из российских регионов стала подписывать офсеты с инвесторами. На сегодняшний день подписано пять офсетов, предусматривающих локализацию производства и поставку городу лекарств, медицинских изделий и детского питания.
«Совокупный объем частных инвестиций по пяти столичным офсетам - почти 13 миллиардов рублей, а объем закупки городом – 72,7 миллиарда рублей», - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
По словам директора Городского агентства управления инвестициями Светланы Ганеевой, другие регионы уже начали брать пример с Москвы. Так, например, Подмосковье заключило офсет в фармацевтике.
«В конце прошлого года о намерении подписать офсетный контракт объявила Республика Башкортостан. Москва, в свою очередь, всегда готова помочь коллегам из других регионов масштабировать практику офсетов», – сказала Ганеева.
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