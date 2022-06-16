Вице-мэр Ефимов: Москва и «ДОМ.РФ» будут сотрудничать в реализации инвестпроектов

Москва и «ДОМ.РФ» намерены развивать взаимодействие по реализации инвестпроектов, также будет рассмотрена возможность финансирования строительства объектов городской инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписали в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Денис Филиппов.

«Москва и институт развития «ДОМ.РФ» подписали соглашение о взаимовыгодном и эффективном сотрудничестве. Мы намерены рассмотреть возможности финансирования проектов по созданию социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Таким образом, инвесторы, реализующие проекты государственно-частного партнерства на территории Москвы, могут рассчитывать на долгосрочное финансирование на выгодных условиях», – сообщил Ефимов.

По словам заммэра, соглашение позволит обеспечить эффективный обмен методической, аналитической и другой информацией для проработки возможности финансирования проектов.

Столица одной из первых в России начала использовать различные механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе контракты жизненного цикла, офсетные контракты, концессии. С 2013 года в Москве заключено более 250 ГЧП-договоров на сумму более 1,1 триллиона рублей.

Развитие промышленности и государственно-частного партнерства руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский назвал приоритетом в инвестиционной повестке Москвы.

«Столица реализует инфраструктурные проекты в самых разных сферах: автодорожном строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании и ЖКХ. В Москве инвесторам, реализующим ГЧП-проекты, доступны различные меры поддержки», – отметил он.

Москва не только развивает различные инструменты ГЧП, но и масштабирует их применение на новые сферы. В прошлом году, например, подписано первое соглашение по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники для ее утилизации.

