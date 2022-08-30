Вице-мэр Ефимов: Московские предприятия увеличили оборот производства на 8,8%
Столичная промышленность продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем производства по итогам января — июня 2022 года увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для того чтобы наши промышленные предприятия могли активнее реализовывать инвестиционные проекты даже в сложившихся обстоятельствах, мы недавно запустили программу поддержки инвестиционных кредитов. Город предоставляет льготные займы на эти цели под 3% годовых сроком на три года и объемом до трех миллиардов», - сообщил он.
По словам Ефимова, сегодня московский рынок труда стабилизировался, в городе наблюдается рост заработных плат.
«Мы видим, что за первые семь месяцев 2022 года у нас положительная динамика во многих отраслях, в том числе по потребительскому спросу. В целом, по данным кассовой техники оборот предприятий торговли и услуг Москвы в январе – июле 2022 года увеличился на 23,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достиг 9,9 триллиона рублей», - добавил Ефимов.
Вице-мэр не исключил, что к концу 2022 года заработные платы в Москве будут расти в сопоставимом темпе с инфляцией.
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