Вице-мэр Ефимов: Количество договоров по ипотеке в Москве увеличилось на 29%
В Москве число ипотечных договоров увеличилось на 29%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего с начала текущего года в Управлении Росреестра по Москве, по его словам, оформили 103 тысячи 30 ипотечных договоров. Руководитель ведомства Игорь Майданов отметил, что это рекордные показатели за период с января по октябрь 2021 года.
В мэрии добавим, что в октябре 2021 года управлением зарегистрировало 10 тысяч 653 договоров по ипотеке, что почти на 10% больше, чем в сентябре текущего года. По сравнению с октябрем прошлого года показатель сократился на 12%
«В Москве по-прежнему регистрируется рекордное количество ипотечных договоров, спрос на столичное жилье сохраняется на высоком уровне. Так, по данным на 11 ноября, доля Москвы составляет 26,2% от общей суммы кредитов, одобренных на приобретение жилья в рамках льготной ипотеки», - рассказал Ефимов.
По его словам, к 11 ноября объем выданных кредитов составил 506 миллиардов рублей. С начала года данные показатели выросли на 87,8%. За 10 месяцев 2021 года заключено 39,4 тысячи договоров.
Отмечается, что показатели по электронной ипотеке по отношению к январю прошлого года выросли в пять раз и составили почти 50%. До конца текущего года их планируется увеличить до 60%, что в три раза превысит показатель нацпроекта, установленный на 2021 год.
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