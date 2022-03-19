Вице-мэр Ефимов: Казахстан планирует заключать КЖЦ по примеру Москвы

Делегация из Республики Казахстан посетила столицу России, чтобы перенять опыт заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ), а также обсудить дальнейшее сотрудничество в сфере инвестиций.

«Республика Казахстан является давним деловым партнером Москвы. Недавно столицу России посетили представители Единого дистрибьютора лекарств и медизделий – подведомственной организации Министерства здравоохранения Республики Казахстан, которые познакомились с опытом столицы по заключению контрактов жизненного цикла. В прошлом году Москва подписала с бизнесом 52 КЖЦ на 64,2 миллиарда рублей. Они предусматривают приобретение подвижного состава наземного общественного транспорта и инновационного медицинского оборудования. Среди поставщиков медтехники в том числе иностранные производители», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Казахстанский бизнес продолжает активно инвестировать в экономику столицы. По последним данным Центробанка, их накопленный объем на 1 октября прошлого года составил 1,6 миллиарда долларов. За пять лет инвестиции из Казахстана увеличились в 2,4 раза.

«В Москве множество примеров локализации казахстанского бизнеса. Так, в городе функционирует офис российского представительства ООО «КАЗ Минералз» – одной из крупнейших компаний по производству меди. На территории России и Москвы инвестор реализует деятельность по управлению финансово-промышленными группами. Еще один пример – ТОО «PSI Energy & Control», которому принадлежит часть московского ООО «Майнтек Машинери». Столичная компания является единственным официальным дистрибьютором Hitachi Construction Machinery в России, уполномоченным продавать технику горного класса, запасные части к ней, а также оказывать техническое и сервисное обслуживание», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Москва приветствует любые инициативы бизнеса, которые помогают городу развиваться. Для привлечения инвестиций, в том числе из стран СНГ, столица использует различные механизмы государственно-частного партнерства. Помимо контрактов жизненного цикла, это и концессионные соглашения, позволяющие инвесторам получать доход от эксплуатации городских объектов, и офсетные контракты, гарантирующие компаниям сбыт продукции в обмен на локализацию в Москве производства», – отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

По его словам, на сегодняшний день объем ГЧП-контрактов столицы превысил 1,1 триллиона рублей.

Также Барышев сообщил, что производители, активно инвестирующие в собственное развитие, могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, то есть уменьшить региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.

