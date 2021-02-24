Вице-мэр Ефимов: инспекторов по недвижимости в Москве станут обучать виртуально
Госинспекция по недвижимости внедрила технологии виртуальной реальности для обучения инспекторов. С помощью VR-тренажеров они смогут отработать свои профессиональные навыки и воссоздать условия, приближенные к реальной работе. Тренажеры разработаны в МГУУ правительства Москвы имени Лужкова.
Госинспекция по недвижимости входит в число ведомств, активно использующих в работе современные технологии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о программных алгоритмах, квадрокоптерах, искусственном интеллекте, VR-технологиях.
С помощью VR-системы можно виртуально пройти по московской улице, осмотреть бизнес-центр, магазин или кафе. Панорамный формат и обзор на 360 градусов дает полное ощущение нахождения на объекте.
«Для эффективного обучения в виртуальной среде максимально реалистично смоделированы различные рабочие ситуации: обследование зданий, выявление самостроя, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе, взаимодействие с собственниками и арендаторами», - сказал Ефимов, отметив, что это поможет новичкам быстро наработать необходимые умения и навыки, а действующим сотрудникам повысить квалификацию.
Например, в случае выявления признаков самостроя инспектор сможет провести диалог с 3D-персонажами, выполняющими роль собственников недвижимости, а с помощью джойстика виртуально воспользоваться удостоверением и вручить им предписание об устранении нарушения.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, сценарии допускают различные варианты развития событий, и инспектор должен выбрать правильную версию.
По итогам обучения участникам будут выставлены оценки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Следователи задержали директора обогатительной фабрике в Норильске
- СМИ назвали сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию
- Москвичей ждет метель и потепление
- В России выросло потребление водки
- Подозреваемый в попытке ограбить банк задержан в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru