Вице-мэр Ефимов: инспекторов по недвижимости в Москве станут обучать виртуально

Госинспекция по недвижимости входит в число ведомств, активно использующих в работе современные технологии, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о программных алгоритмах, квадрокоптерах, искусственном интеллекте, VR-технологиях.

С помощью VR-системы можно виртуально пройти по московской улице, осмотреть бизнес-центр, магазин или кафе. Панорамный формат и обзор на 360 градусов дает полное ощущение нахождения на объекте.

«Для эффективного обучения в виртуальной среде максимально реалистично смоделированы различные рабочие ситуации: обследование зданий, выявление самостроя, контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе, взаимодействие с собственниками и арендаторами», - сказал Ефимов, отметив, что это поможет новичкам быстро наработать необходимые умения и навыки, а действующим сотрудникам повысить квалификацию.

Например, в случае выявления признаков самостроя инспектор сможет провести диалог с 3D-персонажами, выполняющими роль собственников недвижимости, а с помощью джойстика виртуально воспользоваться удостоверением и вручить им предписание об устранении нарушения.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, сценарии допускают различные варианты развития событий, и инспектор должен выбрать правильную версию.

По итогам обучения участникам будут выставлены оценки.

