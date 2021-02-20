Вице-мэр Ефимов: Все госуслуги по нежилой недвижимости станут электронными

Все госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, с 1 марта можно будет получать только в электронном виде. Это значит, что подача заявления на предоставление этих госуслуг, подписание и направление результата будет осуществляться исключительно в личных кабинетах заявителей, включая физических лиц, на mos.ru.

Так, исключительно в онлайн-формат переведут госуслуги, необходимые для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физическим лицам, а также госуслуги, полезные для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков.

«Сейчас в сфере имущества, земли и жилья ДГИ оказывает 35 госуслуг. Из них 24 можно получить онлайн и частично или полностью в бумажном формате. С прошлого года перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта. Это шесть госуслуг для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, восемь — для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков и пять – по предоставлению городской земли. До конца года электронными станут и оставшиеся 11 госуслуг, необходимых для действий с жилой недвижимостью. Сейчас три из них доступны онлайн и на бумаге, а остальные оформляются только в бумажном виде», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для получения государственных услуг в электронном виде подать заявление на портале mos.ru можно в любое удобное время и независимо от местонахождения. Следить за ходом предоставления госуслуг можно в режиме онлайн.

