Вице-мэр Ефимов: Индекс промышленного производства в Москве вырос на 7,9%

В январе текущего года рост промышленного производства в столице составил 7,9% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности. Заммэра отметил, что по сравнению с январем прошлого года объем увеличился на 2,7%.

«Наиболее заметно – в три раза – выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, которые используются при производстве строительных металлических конструкций и каркасов. Рост объясняется реализацией масштабной программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов», - подчеркнул Ефимов.