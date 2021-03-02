Вице-мэр Ефимов: Индекс промышленного производства в Москве вырос на 7,9%
В январе текущего года рост промышленного производства в столице составил 7,9% - по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он добавил, что основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности. Заммэра отметил, что по сравнению с январем прошлого года объем увеличился на 2,7%.
«Наиболее заметно – в три раза – выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, которые используются при производстве строительных металлических конструкций и каркасов. Рост объясняется реализацией масштабной программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов», - подчеркнул Ефимов.
Заммэра Ефимов: В январе общий оборот столичных предприятий торговли и услуг составил 920 млрд рублей
По его словам, существенный рост зафиксирован в производстве электронных и оптических изделий – в 2,8 раза. При этом, производство медицинского оборудования и приборов, используемых для облучения, реабилитации и диагностирования выросло вдвое. Также Владимир Ефимов добавил, что в столице продолжает расти производство химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов.
В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что по итогам января более чем в два раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, которые применяются в медицинских целях. Он подчеркнул, что рост обеспечен преимущественно за счет лекарственных препаратов – их выпуск увеличился более чем на 71%.
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