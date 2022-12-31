Вице-мэр Ефимов: Гостиничную сеть в Москве создадут по концессии

В Москве объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения, в рамках которого необходимо провести реконструкцию трех зданий. В них в дальнейшем предполагается создать филиалы гостиничной сети. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Историческое помещение в центре Москвы можно будет приобрести на аукционе

По его словам, новые гостиницы откроются в центре и на западе столицы.

«С победителем конкурса будет заключено концессионное соглашение на 49 лет. При этом все объекты останутся в собственности столицы», – уточнил вице-мэр.

Желающие принять участие в конкурсе могут подавать свои заявки в течение 30 рабочих дней.

Цель проекта – реконструкция исторических зданий Москвы и проведение этих работ без привлечения бюджетных средств.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в рамках проекта победителю конкурса передаются три пустующих здания: на Киевской улице, а также в Брошевском и в Большом Сухаревском переулках.

Все объекты находятся в исторических местах Москвы, а также имеют необычные архитектурные решения.

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ФОТО: Владимир Ефимов
ТЕГИ:РеконструкцияАрхитектураЭкономикаЭкономика МосквыМосква
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