Историческое помещение в центре Москвы можно будет приобрести на аукционе

Уникальный объект культурного наследия Федерального значения, точнее, целый квартал в районе Сретенского бульвара, расположен между Фроловым, Бобровым и Милютинским переулками столицы. Это комплекс зданий страхового общества «Россия», а именно два корпуса доходных домов, построенных в Москве на рубеже 19-20 веков. Точный адрес – Сретенский бульвар, дом 6/1, строение 1 и 2.

На одно из помещений в историческом комплексе домов страхового общества «Россия» городскими властями объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения свободного назначения. Это чердак дома 6/1, строение 1 по Сретенскому бульвару. Его площадь 107 кв. м. Начальная стоимость помещения немногим более 13 млн рублей. Приём заявок будет открыт до 13 января следующего года. Все подробности можно узнать на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент по конкурентной политике города Москвы.

При всей привлекательности этого объекта, городские власти в обязательном порядке предъявляют определённые требования к будущему владельцу. В документах, связанных с этим лотом, особо подчёркивается, что вся деятельность, связанная с реконструкцией, охраной, сохранением и использованием помещения, должна быть строго согласована с Департаментом культурного наследия города Москвы. Таким образом, город не потеряет уникальный объект культурного наследия.

Само это место в центре старой Москвы весьма примечательно. В 18 веке здесь находился старый почтамт. Потом, в конце 19 века, тут работал народный театр «Скоморох». После его закрытия страховое общество «Россия» решило строить здесь доходный дом. Работу над проектом доверили молодому архитектору – Николаю Проскурнину, который к тому времени уже успел увековечить своё имя, спроектировав Императорскую академию художеств в Санкт-Петербурге.

Строительство продолжалось почти три года. В итоге получились два разновеликих по объёму домов с фасадами в духе позднего итальянского ренессанса с вензелями страхового общества «Россия». Сохранилась до наших дней и кованая ограда между корпусами. В своё время признанный гений архитектуры Ле Корбюзье был настолько впечатлен этой новостройкой, что почти всерьёз предлагал сохранить её для потомков, а прочую историческую Москву снести.

Что касается планировки квартир, то здесь находятся просторные комнаты с потолками высотой до 4-х метров. Все это сочетается с уникальным инженерным оборудованием. Например, сложная система вентиляции предусматривала не только подогрев воздуха, но и его фильтрацию и даже увлажнение. В подвале дома есть артезианская скважина, которая обеспечивала жильцов чистой водой. Более того, в каждом подъезде были электрические лифты. Здесь даже имелась собственная телефонная станция, что было настоящей роскошью для Москвы того времени. Для автономной электростанции, которая обеспечивала светом, энергией и горячей водой все 148 квартир, в одном из подвалов хранили нефть. По уровню комфорта дом не имел себе равных. Квартиры в нем были крайне дороги.

Среди жильцов дома достаточно упомянуть Илью Репина, который здесь не только жил, но и писал портреты. В квартире № 85 до революции размещалось правление Футбольной лиги, объединявшей первые футбольные команды Москвы. При советской власти в первом корпусе размещался Наркомпрос, где некоторое время служил Михаил Булгаков. Бывали тут известные артисты, учёные, политические и партийные деятели ушедшей эпохи. Сегодня дома тоже остаются жилыми, а часть помещений сдаётся под офисы.

