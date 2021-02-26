Вице-мэр Ефимов: горячая линия по поддержке промпредприятий открыта в Москве
В рамках действующей горячей линии Центра поддержки экономики Москвы появился новый канал для обращений промышленных предприятий. Он позволяет напрямую связаться со специалистами и задать вопросы, касающиеся эффективности работы промышленных предприятий столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В середине марта прошлого года для оперативного взаимодействия и помощи предпринимателям был создан Центр поддержки экономики Москвы. Почти за год на горячую линию и сайт центра поступило более 12 тысяч обращений предпринимателей. Около 80% предложений бизнеса о необходимых мерах поддержки, поступивших в центр, нашли свое отражение в пяти антикризисных пакетах. Для поддержки промышленного сектора мы создали новый канал связи, который позволит промышленным предприятиям столицы получить консультацию и помощь сотрудников Агентства промышленного развития» - сообщил вице-мэр, отметив, что на основании обращения специалисты сформируют заявку и в течение одного рабочего дня свяжутся с предприятием для проработки поступившего вопроса.
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Специалисты горячей линии смогут помочь предприятиям в решении различных вопросов.
«Они расскажут о действующих на территории Москвы мерах поддержки и возможностях технологического аудита, проконсультируют по подбору площадки под размещение производства, окажут координационную поддержку – помогут составить и направить обращение в профильные органы государственной власти, а также рассмотрят предложения по развитию промышленного потенциала города», - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
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