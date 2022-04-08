Вице-мэр Ефимов: Два технопарка и один промкомплекс перешли на льготную ставку аренды земли
Город на десять лет перевел два технопарка и один промышленный комплекс на льготную ставку аренды земли: теперь она составит 0,01% и 0,3% соответственно от кадастровой стоимости участков. Эта мера позволит предприятиям экономить около 14,8 миллиона рублей в год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Статус промышленного комплекса или технопарка позволяет предпринимателям экономить на аренде городской земли, а также получать налоговые льготы: пониженные ставки регионального налога на прибыль, налогов на имущество и землю. Так, ставка годовой арендной платы для технопарков устанавливается в размере 0,01% от кадастровой стоимости участка, для промкомплексов – 0,3%. Льгота присваивается на 10 лет, в 2019 году схему ее продления упростили – предприятиям нужно лишь ежегодно подтверждать статус промкомплекса или технопарка», – сообщил Владимир Ефимов.
В этом году льготную ставку аренды земли на 10 лет получили технопарки «Калибр» и «Институт электронных управляющих машин имени И.С. Брука», а также промкомплекс «Агентство промышленного развития инвестиций». Общая площадь занимаемых ими земельных участков составляет 3,7 гектара.
«В 2020 году город предоставил всем 19 обратившимся организациям 10-летнюю льготу по договорам аренды участков общей площадью 39,7 гектара. В 2021 году еще восемь промкомплексов и технопарков воспользовались такой мерой поддержки. Общая площадь их участков составила почти 12 гектаров. В целом сейчас 10-летней льготой на землю пользуются 30 промкомплексов и технопарков, занимающих 55,4 гектара», – добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Скидкой на аренду городской земли пользуются компании, работающие в таких социально значимых отраслях, как пищевая промышленность, фармацевтика, а также наукоемкие производства – авиационная промышленность, машиностроение и другие. Эта льгота оформляется в виде дополнительного соглашения к договору аренды, которое заключается на 10 лет и исчисляется с даты присвоения организации статуса промышленного комплекса или технопарка.
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