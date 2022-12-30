Вице-мэр Ефимов: Два миллиона товаров размещено на портале поставщиков

Общее число товаров в каталоге Портала поставщиков в 2022 году увеличилось на треть и достигло двух миллионов, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.



«В каталог ежедневно загружается в среднем свыше 1,6 тысячи новых наименований. С начала 2022 года количество доступных на ресурсе товаров, работ и услуг выросло более чем на 470 тысяч», - сказал Ефимов.



Рекордное число наименований – 9,6 тысячи – внесли в августе этого года.



Вице-мэр напомнил, что портал был создан в 2018 году. Его цель – развитие конкуренции, систематизация данных, повышение прозрачности проведения закупок. В этом году на портале появился раздел с отечественной продукцией. Все заинтересованные могут выбрать мебель, медицинские изделия, одежду, строительными, бумажными и хозяйственно-бытовыми товарами.



Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что на портале поставщиков зарегистрированы более 285 тысяч предпринимателей, свыше 90 процентов из которых – представители малого и среднего бизнеса. Каждый день заключается больше полутора тысяч контрактов.



В лидерах по добавлению товаров – Москва и область, Пермский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

