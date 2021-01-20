Вице-мэр Ефимов: Москва заключит пятый офсетный контракт

Москва в феврале заключит офсетный контракт с Московским эндокринным заводом на поставку лекарственных препаратов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«Контракт сроком на 10 лет будет заключен с единственным поставщиком. По условиям конкурса победитель должен за два года вложить 1 млрд рублей в локализацию производства 20 лекарственных средств. В течение следующих восьми лет город закупит у производителя лекарства на общую сумму 1,1 млрд рублей», – сообщил заммэра.

Он добавил, что на новом предприятии будет налажен выпуск противоглаукомных, антибактериальных, анальгезирующих препаратов, антидепрессантов и нейролептиков.

Офсетный контракт – это госзакупка товара со встречными инвестиционными обязательствами поставщика по локализации производства.

Как рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, власти Москвы заключили уже четыре офсетных контракта с общим объемом инвестиций в 11,9 млрд рублей и объемом закупок в 71,6 млрд рублей.

Первые два офсета столица также заключила в фармацевтике: общий объем инвестиций в локализацию двух современных производств лекарственных препаратов составит 8,8 млрд рублей. ЗАО «Биокад» уже ввело в эксплуатацию первую очередь завода на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», ООО «Р-Опра» получило разрешение на строительство. В рамках третьего офсетного контракта компания «Гемамед» создаст в городе предприятие по производству медизделий для стомированных больных, инвестиции составят 1 млрд рублей. По четвертому офсету, подписанному в 2020 году с компанией «Вимм-Билль-Данн», инвестор вложит 2,1 млрд рублей.

