Вице-мэр Ефимов: Для московских промышленников заработал чат-бот

Оперативно получить актуальную информацию о субсидиях и других мерах поддержки, подобрать площадку для размещения своего предприятия помогает чат-бот @PromMos_Robot, который работает на платформе «Телеграм». Инициатором его разработки стало Агентство промышленного развития Москвы.

В чат-боте можно получить актуальную информацию о действующих субсидиях и запуске новых продуктов на территории Москвы, узнать о возможностях технологического аудита, а также уточнить, какое ведомство отвечает за тот или иной вопрос, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Чат-бот специально создан для оперативной поддержки и консультации промышленных предприятий. С его помощью представители бизнеса могут оставить заявку по возникающим у них вопросам онлайн, без звонков к специалистам. Это очень удобно и существенно экономит время», ― уточнил Ефимов.

При переходе в чат-бот @PromMos_Robot нужно будет указать ИНН предприятия, его фактический адрес, а также ФИО, должность и контакты для обратной связи пользователя. Как уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, эти данные бот передаст специалисту Агентства промышленного развития, который удаленно подберет необходимые сведения и направит их пользователю по указанным в обращении контактам.

«Кроме того, промышленники могут напрямую пообщаться со специалистом Агентства в чат-боте, если вдруг у них появятся дополнительные вопросы», - сообщил Прохоров.

Напомним, что в феврале этого года в Москве появилась горячая линия по поддержке промышленных предприятий. Позвонив на нее, можно проконсультироваться со специалистами Агентства промышленного развития, а также узнать об ограничениях движения грузовых автотранспортных средств весом более 3,5 тонн на территории Москвы, которые начнут действовать с 5 мая.

