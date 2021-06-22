Вице-мэр Ефимов: Дата-центр в ОЭЗ Москвы станет мощнее на 40%
Инвестиции в модернизацию дата-центра вложит компания OXYGEN, которая в этом году получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Благодаря льготам резидента и новым возможностям компания планирует запустить новый машинный зал, направив на его развитие до 2024 года около 550 млн рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Компания работает в особой экономической зоне Москвы с 2010 года. После получения статуса резидента предприятие приступит к расширению мощностей дата-центра. Объем инвестиций в площадку в Печатниках к 2024 году составит около 550 млн рублей, из которых почти 390 млн рублей будут вложены в оборудование. В результате мощности дата-центра планируется увеличить на 40%», - сообщил Владимир Ефимов.
В настоящий момент центр обработки данных (ЦОД) OXYGEN расположен на площади 2,7 тысячи квадратных метров. «В 2024 году она превысит 4 тысячи квадратных метров и будет включать производственный комплекс, лабораторные и административные помещения. Компания также увеличит число стоек для размещения серверного оборудования, хранения и обработки массивов данных», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Как рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Кулаков, среди ключевых заказчиков дата-центра есть как системообразующие предприятия российской экономики, так и крупные международные компании.
«Такие компании предъявляют жесткие требования к обеспечению безопасности хранения и обработки данных, ключевым условием является гарантия обеспечения непрерывности функционирования на много лет вперед. Статус резидента особой экономической зоны позволит нам обеспечить заказчикам такую гарантию», – добавил он.
Всего в особой экономической зоне «Технополис «Москва» работает пять центров обработки данных различных компаний.
«Два дата-центра открыты на зеленоградской площадке «Алабушево», еще три расположены в Печатниках. ЦОД поддерживают работу предприятий микроэлектроники, облачных провайдеров и компаний госсектора, обеспечивая инфраструктуру современной цифровой экономики. Проект OXYGEN непрерывно растет, в статусе резидента компания продолжит развитие, применяя весь комплекс преференций для бизнеса от ОЭЗ Москвы», - подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
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