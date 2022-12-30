Вице-мэр Ефимов: Четыре детских сада переведены на льготную ставку аренды

В 2022 году четыре столичных детских сада были переведены на льготную ставку аренды по программе «1 рубль за квадратный метр в год», сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.



«Общая площадь учреждений составляет почти три тысячи квадратных метров. Общая сумма их экономии составит 24,1 миллиона рублей в год», - сказал Ефимов.



Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, отметил, что детские сады, получившие льготы, расположены в районах Басманный, Текстильщиках, Хорошево-Мневники.



Владимир Ефимов напомнил, что для получения льготы инвесторы должны принять участие в торгах и в случае признания победителем с ними заключаются договоры на 49 лет. Победитель торгов по условиям договора обязан создать все условия для работы и приступить к образовательной деятельности не позднее шести месяцев со дня заключения договора аренды. В случае если зданию требуется ремонт, то отсрочка составляет 18 месяцев. На проведение реконструкции инвестору дается три года.



Доля москвичей, посещающих детский сад, должна составлять не менее 80 процентов от общего числа воспитанников, а учащихся в школе не менее 50 процентов.

