Вице-мэр Ефимов: Безработица в Москве осталась на уровне меньше 1%

Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября не спровоцировали рост безработицы в столице, которая сохраняется на уровне 0,52% по состоянию на 19 ноября. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году», – объяснил заммэра.

Число жителей столицы, которые находятся в простое, работают неполный день или находятся в отпусках без сохранения заработный платы, также не увеличилось.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с начала 2020 года в Москве удалось трудоустроить более 250 тысяч человек.

«Мы добились таких результатов благодаря синергии с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей в более чем 10 раз», - отметила Ракова.

По словам заммэра, московские службы занятости индивидуально подходят к ситуации каждого соискателя, выявляют сложности, помогают составить резюме. Также нуждающегося в работе могут направить на дополнительное обучение или повышение квалификации, а также на тренинги, призванные развить компетенции для самостоятельного поиска работы.

Глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов добавил, что с начала текущего года в городе на 9,5% сократилось число работников, находящихся в режиме неполной занятости, их осталось 97,6 тысячи человек. При этом в октябре разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тысячи человек.

За полтора года с апреля 2020 года по октябрь 2021 года самая большая разница между принятыми и уволенными сотрудниками оказалась в сфере разработки программного обеспечения (71,4 тысячи человек), за ней следует строительство (61,4 тысячи), здравоохранение (47,4 тысячи), а также оптовая и розничная торговля (44,6 тысячи).

