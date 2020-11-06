В столице снизилось число нарушений в схеме размещения летних кафе

Сотрудники Государственной инспекции по недвижимости с 16 июня по 1 ноября текущего года провели более трех тысяч проверок летних веранд и кафе. В их ходе выявлено 131 нарушение по их организации и эксплуатации, это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что, несмотря на период временных ограничений и влияние пандемии COID-19 на экономику города, количество летних веранд и кафе, внесенных в городскую схему размещения, осталось на уровне прошлого года. Этим летом и осенью в городе работали 2 108 объектов.

Больше всего – 86 нарушений – было выявлено в Центральном административном округе, далее в списке – Северный и Южный административные округа, на третьей строчке – Юго-Западный административный округ.