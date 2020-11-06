В столице снизилось число нарушений в схеме размещения летних кафе

Сотрудники Государственной инспекции по недвижимости с 16 июня по 1 ноября текущего года провели более трех тысяч проверок летних веранд и кафе. В их ходе выявлено 131 нарушение по их организации и эксплуатации, это на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что, несмотря на период временных ограничений и влияние пандемии COID-19 на экономику города, количество летних веранд и кафе, внесенных в городскую схему размещения, осталось на уровне прошлого года. Этим летом и осенью в городе работали 2 108 объектов.

Больше всего – 86 нарушений – было выявлено в Центральном административном округе, далее в списке – Северный и Южный административные округа, на третьей строчке – Юго-Западный административный округ.

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Владимир Ефимов отметил, что в основном нарушения были связаны с превышением площади летнего кафе или размещением его не в соответствии с ранее заявленным проектом.

Заммэра подчеркнул, что, по данным на 31 октября, из 2 108 смонтированных летних кафе на зиму демонтировано уже более полутора тысяч объектов. Рестораторы должны завершить демонтаж не позднее 15 ноября.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭкономикаКафеМосква
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