В Самаре подвели итоги очередного состязания Tender Hack

В Самаре завершился хакатон Tender Hack, участниками которого стали 17 команд из трех городов России. Состязание было посвящено разработке прототипа умной строки поиска для столичного Портала поставщиков. Об этом рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Наш традиционный хакатон Tender Hack направлен на поиск решений для модернизации Портала поставщиков. В этом году соревнования объединили 67 участников в составе 17 команд из Москвы, Самары и Новокуйбышевска. Задачей было создание прототипа умной поисковой строки, умеющей не только анализировать запросы с учетом разных формулировок, синонимов и возможных опечаток, но и сразу перенаправлять пользователей в нужные разделы сайта. Важная особенность сервиса — помощь в заполнении различных форм. Например, если пользователь хочет создать профиль компании, умная строка отправит его на искомую страницу, где информация из базы автоматически будет добавлена в соответствующие поля. Аналогично продумана возможность создать карточку котировочной сессии, добавить электронную подпись, изменить профиль пользователя и выполнить другие задачи», — заявил он.



По его словам, внедрение подобных решений в будущем позволит ускорить работу на портале и повысить эффективность закупочных процедур.



Участники протестировали работоспособность своих решений и продемонстрировали их членам жюри. Лучшей оказалась команда AEternum Team. Второе и третье места достались командам ANYX и «ДиГАЛК тим». Все победители и призеры представляли на соревнованиях Самару.



В столичном Департаменте информационных технологий подчеркнули, что такие соревнования дают возможность апробации нескольких гипотез в сжатые сроки. Нередко команды находят нестандартные подходы к разрешению поставленных задач. Лучшие решения участников в дальнейшем могут быть использованы при реализации нового или оптимизации существующего функционала для Портала поставщиков.



Соревнования Tender Hack проводятся несколько раз в году. В команды могут входить как профессионалы, так и студенты вузов.



Организатор ИТ-соревнования — Департамент города Москвы по конкурентной политике. До конца года состоится еще два турнира. Следующий пройдет с 10 по 12 октября в Новосибирске. Участие во всех хакатонах серии бесплатное.



Портал поставщиков — это платформа, которая появилась в столице в 2013 году. Ее цель — автоматизировать закупки малого объема. Ежедневно с помощью этого сервиса заключается около 1,5 тысячи договоров.

