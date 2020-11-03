В России впервые определили инвестора для реорганизации промзоны на аукционе

Первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территории бывшей промзоны состоялся в Москве. Бывшая производственная площадка «Коровино» на севере столицы будет трансформирована в современный микрорайон с технологичным производством, комфортным жильем и социальной инфраструктурой. Победителем аукциона стала компания АО «ИНТЕКО», стоимость контракта на право реализации проекта КРТ составит чуть более 201 миллиона рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Организатором аукциона выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. Там уточнили, что в торгах участвовали пять претендентов. Стоимость договора по итогам аукциона выросла в 9 раз - с начальных 22 млн рублей.



«Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью более 35 га. Объем частных вложений может составить порядка 40 млрд рублей, инвестор получит возможность возвести здесь объекты общественного и производственного назначения общей площадью свыше 615 тысяч квадратных метров, что позволит создать до 13 тысяч новых рабочих мест», - подчеркнул Владимир Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что аукцион состоялся 2 ноября и продлился почти 9 часов. По его словам, торги были организованы в электронной форме – это гарантировало одинаковый доступ к процедуре всех претендентам и обеспечило высокий уровень конкуренции среди участников.



«В результате цена права на заключение договора выросла на 814%», – подчеркнул Щербаков.



Добавим, в общей сложности проекты комплексного развития территорий могут дать столице около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей.

