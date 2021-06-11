В ОЭЗ Москвы построили новые производственные корпуса для арендаторов

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» введены в эксплуатацию три инновационно-лабораторных корпуса общей площадью около 30 тысяч кв.м.

«Три новых корпуса – это первая очередь производственных помещений, которые начали предоставлять в аренду на зеленоградской площадке столичной особой экономической зоны. Все площади уже зарезервированы: арендовать помещения планируют 12 компаний – это как уже действующие резиденты, так и те компании, которые только планируют разместить производство в ОЭЗ», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, еще два здания будут построены до 2022 года, благодаря чему появится еще 60 тысяч кв.м. для размещения производств и лабораторий.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, резидентам ОЭЗ теперь не обязательно инвестировать в масштабное строительство для того, чтобы работать на зеленоградской площадке Они могут арендовать там помещения площадью от 25 до 1200 кв.м.

«Экспертиза рынка показывает, что порядка 80% запросов по недвижимости – это помещения до 3 тысяч кв.м.», - отметил Прохоров.

Со своей стороны, гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев уточнил, что новые корпуса позволят аккумулировать около тысячи рабочих мест высокотехнологичных компаний.

По его словам, арендаторы смогут стать полноправными резидентами и пользоваться всеми льготами площадок.

Площадь территории «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» составляет более 150 гектаров. Ранее в Алабушево можно было арендовать только офисы, а для локализации производства необходимо было самостоятельно строить промышленные объекты.

