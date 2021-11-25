В Москве завершена государственная кадастровая оценка недвижимости

В Москве проведена государственная кадастровая оценка (ГКО) в отношении семи миллионов объектов недвижимости, сдвинутая с 2020 на 2021 год из-за пандемии, сообщил министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«По итогам ГКО с 1 января 2022 года вырастет кадастровая стоимость жилой недвижимости – в среднем на 21%. Это связано с резким ростом цен на квартиры, который в 2020 году составил около 40%», - сказал Гаман.



По его словам, коммерческие объекты, а частности, офисы, «подорожают» в кадастровом выражении на 4-8% при росте рыночных показателей в пределах 8-11%.



Государственная кадастровая оценка может проводиться в Москве каждые два года.



«Последний раз она проходила в 2018 году, срок очередного оценочного тура был перенесен из-за пандемии коронавирусной инфекции с 2020-го на 2021 год», - указал Гаман.



Со своей стороны, гендиректор ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования» Дмитрий Ковалев рассказал, какие ценообразующие факторы влияют на кадастровую стоимость столичной недвижимости.



«Это могут быть данные, как о самом объекте недвижимости: год постройки, материал стен, этаж расположения, так и характеристики окружения – место расположения, наличие рядом парка или, наоборот, промзоны, удаленность от станций метро, МЦК, крупных дорожных магистралей», - отметил Ковалев.



По его словам, при расчете кадастровой стоимости объектов ретейла учитывается их расположение на улицах, образующих так называемый «торговый коридор».



Проведение ГКО позволит сформировать новую базу для расчетов платежей за столичную недвижимость, а также земельного налога и налога на имущество, которая будет действовать с 1 января 2022 года.

