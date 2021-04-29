В Москве зарегистрировано более 565 тысяч «самозанятых»
Москвичи все чаще регистрируются в качестве «самозанятых», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, с начала года этот статус получили уже 86 тыс. человек, при этом ежемесячно в Москве регистрируются более 25 тыс. «самозанятых».
«В бюджет Москвы в январе-марте 2021 года поступило 876,1 млн рублей налога на профессиональный доход», - сказал Ефимов, отметив, что это в два с половиной раза больше, чем за первые три месяца прошлого года.
К 1 апреля количество «самозанятых» в Москве превысило 565 тыс. человек. И это больше четверти (27%) от числа всех россиян, решивших легализовать самозанятость, отмечают столичные власти.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что средний размер чека «самозанятых» с начала 2021 года увеличился на 8% и составляет на сегодняшний день чуть больше 2 тыс. рублей.
По данным на начало апреля, суммарный доход, полученный столичными самозанятыми с начала 2019 года, когда в Москве начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», превысил 157 млрд рублей, добавил Пуртов.
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