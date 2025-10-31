В Москве выставили на торги шесть нежилых помещений в Южном Бутове
Город выставил на торги шесть коммерческих помещений в районе Южное Бутово. Все лоты имеют свободное назначение, а их площадь варьируется от 126,3 до 217,4 квадратного метра. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Сейчас инвесторов, желающих открыть или расширить бизнес на юго-западе Москвы, могут заинтересовать шесть коммерческих объектов, доступных на аукционах и подходящих для разных проектов. Например, для спортивной студии, заведения общественного питания, магазина, пункта выдачи заказов или центра красоты и здоровья. Подать заявки на участие в торгах можно до 14 ноября, а аукционы и подведение итогов пройдут 25 ноября», — рассказал Пуртов.
Все объекты расположены по адресам: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2. Помещения находятся на первых этажах и подключены к основным инженерным коммуникациям.
Для участия в торгах необходимы регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.
В Москве на торги выставляется различное имущество, а витриной выступает Инвестиционный портал столицы, где представлена вся необходимая информация о лотах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Домодедово задержали объявленную в международный розыск россиянку
- ТЭЦ в Орле повреждена после атаки БПЛА
- СМИ: Трамп смягчил позицию по украинскому конфликту
- Губернатор Авдеев: ВСУ атаковали объект инфраструктуры близ Владимира
- В Мытищах жилой комплекс остался без света из-за повреждения кабеля
- В РФПИ заявили, что запрет на экспорт унитазов ударит по производителям ЕС
- Минобрнауки увеличит число бюджетных мест по инженерным и аграрным направлениям
- Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области
- Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за появления воздушных шаров
- Трамп назвал «замечательной» встречу с Си Цзиньпином в Пусане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru