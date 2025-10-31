В Москве выставили на торги шесть нежилых помещений в Южном Бутове

Город выставил на торги шесть коммерческих помещений в районе Южное Бутово. Все лоты имеют свободное назначение, а их площадь варьируется от 126,3 до 217,4 квадратного метра. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Сейчас инвесторов, желающих открыть или расширить бизнес на юго-западе Москвы, могут заинтересовать шесть коммерческих объектов, доступных на аукционах и подходящих для разных проектов. Например, для спортивной студии, заведения общественного питания, магазина, пункта выдачи заказов или центра красоты и здоровья. Подать заявки на участие в торгах можно до 14 ноября, а аукционы и подведение итогов пройдут 25 ноября», — рассказал Пуртов.

Все объекты расположены по адресам: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2. Помещения находятся на первых этажах и подключены к основным инженерным коммуникациям.

Для участия в торгах необходимы регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

В Москве на торги выставляется различное имущество, а витриной выступает Инвестиционный портал столицы, где представлена вся необходимая информация о лотах.

