В Москве выставили на торги два нежилых помещения на Автозаводской улице

В Москве на торги выставили два нежилых помещения в Даниловском районе. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



Помещения находятся на Автозаводской улице и имеют свободное назначение.



«Сейчас в Даниловском районе выставлены на торги два нежилых помещения свободного назначения, которые могут использоваться для реализации различных бизнес-проектов. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 ноября, а сами аукционы пройдут 18 ноября», — уточнил Пуртов.



Он рассказал, что город регулярно обновляет список доступных предпринимателям лотов на Инвестиционном портале, среди которых можно найти подходящий объект для открытия кафе, пекарни, магазина, детского развивающего центра, химчистки или пункта выдачи заказов.



Помещения в Даниловском районе, выставленные на аукционы, расположены по адресу: Автозаводская улица, дом 17, корпус 3. Их площадь составляет 333,1 и 1275,1 квадратного метра. Первое находится на четвертом этаже, другое занимает пять этажей. Принять участие в аукционах смогут любые юридические и физические лица. Для этого понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

