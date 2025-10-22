В Москве выставили на торги два нежилых помещения на Автозаводской улице
В Москве на торги выставили два нежилых помещения в Даниловском районе. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Помещения находятся на Автозаводской улице и имеют свободное назначение.
«Сейчас в Даниловском районе выставлены на торги два нежилых помещения свободного назначения, которые могут использоваться для реализации различных бизнес-проектов. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 ноября, а сами аукционы пройдут 18 ноября», — уточнил Пуртов.
Он рассказал, что город регулярно обновляет список доступных предпринимателям лотов на Инвестиционном портале, среди которых можно найти подходящий объект для открытия кафе, пекарни, магазина, детского развивающего центра, химчистки или пункта выдачи заказов.
Помещения в Даниловском районе, выставленные на аукционы, расположены по адресу: Автозаводская улица, дом 17, корпус 3. Их площадь составляет 333,1 и 1275,1 квадратного метра. Первое находится на четвертом этаже, другое занимает пять этажей. Принять участие в аукционах смогут любые юридические и физические лица. Для этого понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» выступил за переворот в Киеве
- Автомобилисты призвали отменить платное продление водительских прав
- Плату за сообщения о пьяных водителях в Бурятии назвали незаконной
- «Тайников нет»: Группа «Кино» о новом альбоме и концерте в «Лужниках»
- Россия провела тренировку стратегических ядерных сил
- Актер Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
- «Испугались конкуренции»: Почему наших сноубордистов не пустили на Олимпиаду
- ВС РФ освободили населенные пункты в Днепропетровской области и Запорожье
- Роскомнадзор заявил об ограничении работы WhatsApp и Telegram на юге РФ
- Ольга Бузова заявила, что готова выйти замуж
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru