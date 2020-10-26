В Москве упростили размещение спортивных объектов на городской земле

Власти российской столицы упростили правила размещения некапитальных спортивных объектов на арендованной городской земле. Теперь инвесторы, которые уже эксплуатируют существующие нежилые строения на этих участках, могут создавать там спортивную инфраструктуру без дополнительных процедур.

Им не придётся проходить специальные конкурсы и заключать новые договоры аренды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для размещения некапитального спортивного объекта инвестор должен обратиться в департамент городского имущества. Проект должен пройти предварительное согласование в Москомспорте и быть утверждён специальной межведомственной комиссией. После этого в действующий договор аренды вносятся соответствующие коррективы.

Новый механизм начал действовать с октября нынешнего года. Он призван увеличить количество спортивных объектов для населения и повысить инвестиционную привлекательность городской земли. Правда, для возведения некапитальных спортивных объектов определён ряд условий, уточнил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, на земельном участке с видом разрешенного использования «спорт», площадь некапитального спортивного сооружения должна занимать не более 70% территории, свободной от застройки. На земельных участках с другими видами разрешенного использования - не более 25%. Ограничен выбор материалов для конструкции: стекло, алюминий, металл, дерево.

В перечень некапитальных спортивных объектов, которые арендаторы могут возводить на городской земле, включены физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, площадки для гольфа и бейсбола, открытые и крытые катки, вспомогательные объекты вроде раздевалок или помещений для хранения инвентаря.

