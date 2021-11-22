В Москве цена на дизтопливо обогнала стоимость Аи-95
Цена дизельного топлива превысила стоимость бензина Аи-95 на заправках Москвы. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).
По данным МТА, дизельное топливо подорожало на 74 копейки всего за семь дней. Сейчас его стоимость составляет 51,97 руб./л., что на 20 копеек больше стоимости Аи-95. Его цена составила 51,77 руб./л.
Средние розничные цены в Москве на бензин и дизтопливо растут уже два месяца. Это связано с приходом в столицу холодной погоды. Автотранспорт перешёл на зимнее дизтопливо, цена которого резко выросла в опте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- В Москве цена на дизтопливо обогнала стоимость Аи-95
- В Сербии заявили, что у российского газа нет альтернативы
- Лавров раскритиковал использование Украиной ракет Javelin
- Хачатурянц единогласно избран новым президентом РПЛ
- Власти ХМАО ввели самоизоляцию для непривитых
- Pfizer и BioNTech подтвердили 100% эффективность вакцины для детей
- Взрыв прогремел в частном доме в Махачкале
- Комиссия Госдумы рекомендовала лишить депутата Рашкина неприкосновенности
- «Только после Путина и Навального»: Лукашенко заявил о нежелании вести переговоры с Тихановской
- Суд Берлина постановил экстрадировать россиянина Казначеева в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru