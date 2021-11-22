В Москве цена на дизтопливо обогнала стоимость Аи-95

По данным МТА, дизельное топливо подорожало на 74 копейки всего за семь дней. Сейчас его стоимость составляет 51,97 руб./л., что на 20 копеек больше стоимости Аи-95. Его цена составила 51,77 руб./л.

Средние розничные цены в Москве на бензин и дизтопливо растут уже два месяца. Это связано с приходом в столицу холодной погоды. Автотранспорт перешёл на зимнее дизтопливо, цена которого резко выросла в опте.

