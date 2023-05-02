В Москве сократили сроки предоставления земельных госуслуг

Жители Москвы и столичные предприниматели меньше времени будут теперь тратить при оформлении земельных участков в аренду, в бессрочное и безвозмездное пользование. На портале mos.ru сократили сроки предоставления трех услуг департамента городского имущества. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

«Сроки предоставления земельных участков сокращены до 14 дней», - отметил вице-мэр.

По его словам, это ускорит процедуру введение в строй объектов жилой, социальной и коммерческой недвижимости, а также снизит временные издержки пользователей городских земель.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за прошлый год на портале mos.ru зарегистрировано почти 850 обращений за предоставлением участков в безвозмездное пользование, 770 - в бессрочное пользование и почти 7 тысяч за оформлением договора аренды земельного участка.

За первый квартал этого года электронными услугами и сервисами в сфере земельных отношений воспользовались свыше 400 тысяч раз.

