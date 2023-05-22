В Москве с начала года утвердили более 90 проектов межевания жилых кварталов
В Москве за счет средств городского бюджета разработаны и утверждены 92 проекта межевания жилых кварталов, сообщил заммэра Москвы во вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Общая площадь территорий составляет 400 гектаров, отметил он. После постановки участков на кадастровый учет жители смогут оформить землю в общую долевую собственность, добавил заммэра.
Отмечается, что земельные участки можно использовать по своему желанию, в том числе устроить спортивную площадку или место для выгула домашних собак.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на сегодняшний день практически вся территории многоквартирной застройки в Москве уже отмежевана. С 2019 года в столице были разработаны более тысячи проектов, межевание территории затронуло более 8,5 тысячи гектаров.
Оформление в собственность земли под многоквартирными домами включает в себя три основных этапа: межевание квартала, постановка участка на кадастровый учет и регистрация прав общей долевой собственности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru