В Москве реализовали на торгах почти 1,9 тыс. коммерческих помещений в 2024 году

В Москве с помощью аукционов удалось реализовать почти 1900 помещений. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. По его словам, это на 10% больше, чем 2023-м. Глава департамента отметил, что предприниматели в Москве имеют возможность приобретения помещений в ходе торгов непосредственно у города и такие объекты очень востребованы.

«В 2024 году город реализовал 1880 коммерческих помещений, что на 10% превысило показатель 2023-го. На один такой лот на торгах претендовало в среднем восемь участников. Наибольшей популярностью пользовались помещения на первых этажах жилых домов или в отдельно стоящих зданиях. На них пришлось почти 60% всех реализованных объектов», – уточнил Пуртов.

К преимуществом приобретения недвижимого имущества у города можно отнести безопасность такой сделки, а также, что заключить её можно онлайн. Больше всего недвижимости было реализовано с помощью аукционов в центре Москвы – 294, в ЗАО – 270 помещений, в ВАО -230.

В столице на торги выставляется различное имущество, а витриной выступает инвестиционный портал Москвы. Принять участие в торгах можно дистанционно.

