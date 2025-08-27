В Москве провели презентацию городской недвижимости для автовладельцев
Столичный Департамент по конкурентной политике 27 августа провел роуд-шоу «Припаркуй инвестиции. Машино-места от города без посредников». Об этом сообщил руководитель ведомства Кирилл Пуртов.
В ходе мероприятия участникам представили более двух тысяч мест для парковки автомобилей, которые можно приобрести у города по итогам торгов.
«Горожане приобретают машино-места на торгах как для парковки собственного транспорта, так и в качестве инвестиций. Зачастую сделки заключаются по цене ниже рыночной. Этим обусловлена высокая популярность таких лотов: в среднем в аукционах участвуют по шесть человек. В ходе роуд-шоу участникам представили порядка 2,2 тысячи машино-мест от города, доступных на Инвестиционном портале Москвы. Приобрести их могут как юридические, так и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», — рассказал Пуртов.
В настоящее время на торги выставлены машино-места, расположенные, в частности, по адресам: Волжский бульвар, дом 1, корпус 1; Щелковское шоссе, дом 61; улица Верхние Поля, дом 32, корпус 2.
Эксперты Департамента города Москвы по конкурентной политике, электронной торговой площадки «Росэлторг» и другие рассказали, на каких условиях проходят торги, какие требования необходимо соблюсти участникам и победителям, как подобрать и приобрести парковочное пространство.
Подобные встречи столичный Департамент по конкурентной политике проводит каждый месяц. В них участвуют представители бизнеса, инвесторы и другие жители города, заинтересованные в приобретении недвижимости на торгах. Участники могут задать экспертам любой интересующий их вопрос.
