В Москве прошел открытый урок для старшеклассников о культуре конкуренции

В Ситуационном центре Правительства Москвы прошел открытый урок для старшеклассников, давший старт осеннему сезону образовательного проекта «Культура конкуренции». Его провел глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



«Многие воспринимают конкуренцию в исключительно негативном ключе, подразумевая борьбу и конфликт, хотя на самом деле это естественный процесс. Каждый человек на протяжении своей жизни тоже конкурирует с окружающими: за место за партой, поступление в университет, признание и успех. Таким образом, конкуренция означает не только соперничество, но и стремление к развитию. Этот смысл мы закладываем в программу нашего проекта, чтобы ребята смогли сделать свои первые шаги во взрослой жизни и на профессиональном поприще с большей уверенностью», — пояснил глава департамента.



Проект «Культура конкуренции» для учащихся старших классов столичных школ реализуется уже пятый год. В ходе открытой лекции глава департамента и приглашенные эксперты рассказали учащимся о том, как работает закупочная система Москвы, какие инструменты использует столица для привлечения предпринимателей к реализации проектов по развитию инфраструктуры мегаполиса, а также как проходят городские торги.



Особое внимание спикеры уделили развитию контрактной системы столицы.



По словам Пуртова, ключевым качеством современного специалиста в сфере закупок стало цифровое мышление — умение видеть возможности для оптимизации текущих процессов через призму технологий. Также большое значение имеет понимание интересов государства и бизнеса для построения взаимовыгодных механизмов их взаимодействия.



«И самое важное: в быстро меняющемся мире нам необходимо постоянно учиться и актуализировать свои знания, чтобы оставаться востребованными на рынке труда», — отметил глава департамента.



Школьники в конце урока смогли задать экспертам свои вопросы и поделиться взглядами на развитие экономики столицы.



Проект «Культура конкуренции» создан в 2021 году по инициативе столичного Департамента по конкурентной политике совместно с Университетом правительства Москвы, чтобы в игровой форме рассказать школьникам о значении конкуренции для экономической активности города. За пять лет в «Культуре конкуренции» приняли участие свыше 4,9 тысячи учеников более 120 столичных школ.

