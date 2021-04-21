В Москве объем промышленного производства в первом квартале 2021 года вырос на 11,6%

За первые три месяца 2021 года в Москве наблюдается рост производства лекарств, антисептиков и оборудования для очистки воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем промышленного производства столицы в первом квартале 2021 года вырос на 11,6%», - отметил Ефимов.

В мэрии отмечают, что по сравнению с первым кварталом 2020 года в 2,2 раза выросли объемы производства лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях.

«Наибольшую динамику в первом квартале этого года показала обрабатывающая промышленность – рост составил 7,5%. Так, в три раза увеличились объемы производства химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов», - добавил Ефремов.

Кроме того, в Москве на 42,8% увеличились объемы выпуска машин и оборудования, что связано со строительством множества новых объектов на территории города. В частности, речь идет об оборудовании для фильтрации и очистки воды.

