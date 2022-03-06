В Москве нет резкого роста цен на продовольствие
По данным Аналитического центра Москвы, инфляция в столице вторую неделю подряд составляет порядка 0,4 процента, что на 0,1 процентных пункта меньше, чем по России.
За период с 19 по 25 февраля резкого роста цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущей неделей не наблюдается, на ряд позиций цена снизилась.
Например, снижение цены произошло на вареную колбасу – на 1,1 процента, на рис – 0,6 процента, на картофель – 0,4 процента.
Некоторые товары показали умеренный рост стоимости. Так, на 0,2 процента подорожали яблоки, на 0,6 процента – морковь, на 2,6 процента – капуста. Однако рост цен на плодоовощную продукцию в целом обусловлен сезонным фактором.
Как отмечают в Аналитическом центре Москвы, в январе 2022 года овощи подорожали по сравнению с декабрем 2021 года на 6,5%, что на 2,5 п. п. ниже, чем в среднем в январе за последние шесть лет. Например, картофель в январе этого года дорожал менее заметно, чем в последние шесть лет – на 4,3%. В январе 2016 – 2021 годов картофель в среднем рос в цене на 2,2 п. п. больше. Цены на фрукты показывают аналогичную предыдущим годам динамику и в январе выросли на 2%, что на 0,2 п. п. меньше, чем в среднем в 2016 – 2021 годах.
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