В Москве на торги выставили три коммерческих помещения в СВАО

В Москве на торги выставили три крупных нежилых помещения в Северо-Восточном административном округе общей площадью почти 650 квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что приобретение крупного нежилого помещения — это большие возможности для бизнеса, потому что его можно использовать под один проект или же сдавать площади в аренду нескольким предпринимателям под более мелкие коммерческие точки.

«Тем, кто рассматривает открытие бизнеса на северо-востоке Москвы, стоит обратить внимание на три помещения свободного назначения в районах Бибирево, Лианозово и Отрадное. Их площадь варьируется от 188,3 до 246,5 квадратного метра. Все объекты имеют отдельный вход и расположены недалеко от местных зон отдыха», — уточнил Пуртов.

Помещения расположены по адресам: Белозерская улица, дом 17Г, Угличская улица, дом 6, улица Пестеля, дом 6Б. Два из них находятся на первых этажах, ещё одно – в подвале. Объекты подключены к основным инженерным коммуникациям, однако в самом крупном требуется новое технологическое присоединение к электросети.

Для участия в торгах необходимы регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Подать заявку на участие в аукционе можно по 12 ноября, сами же торги пройдут 21 ноября.

