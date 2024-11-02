В Москве на торги выставили шесть участков для строительства спортплощадок

В Москве выставили на аукцион права на аренду шести земельных участков под строительство некапитальных спортивных объектов. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.



По его словам, победители торгов смогут возвести на них сооружения сборно-разборного типа.



«Новые спортивные объекты появятся на востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО. Для этого на открытых аукционах город предлагает сразу шесть участков площадью от почти 1,9 до 6,7 тысячи квадратных метров. С победителями торгов подпишут договоры сроком на три года», – рассказал глава департамента.



Он также уточнил, что речь идет о футбольных манежах, волейбольных площадках, комплексах для занятий физкультурой.



Подать заявку на участие можно 8 и 22 ноября, в зависимости от участка. Торги пройдут 12 и 26 ноября соответственно.



По условиям договора, предприниматели должны будут построить сооружения, не превышающие двух этажей, при этом здания должны будут не занимать более 70% участка.



Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 2014 года реализация столичной недвижимости выросла в 13 раз.

