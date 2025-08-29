В Москве на торги выставили права на размещение предприятий автообслуживания

В Москве на торги выставили права на размещение четырех некапитальных объектов автомобильной инфраструктуры на участках в СВАО, САО, ЗАО и ТиНАО. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, использование некапитальных конструкций в большинстве случаев значительно сокращает сроки запуска бизнеса, а также снижает предварительные затраты.

«Сейчас предпринимателям доступно три участка площадью от 328 до 578 квадратных метров. Они расположены в СВАО, САО и ТиНАО, там можно открыть автомойки, пункты ремонта и другие предприятия в сфере автообслуживания. Еще один участок в ЗАО площадью 2034 квадратных метра предназначен для создания плоскостной парковки на 59 машино-мест», — уточнил глава департамента.

Права на размещение предприятий автообслуживания будут действовать 10 лет. Участки находятся по адресам: Прибрежный проезд, дом 12А, строение 1 (район Ховрино); Дмитровское шоссе, владение 165 (район Северный); деревня Киселево (район Вороново). Открыть плоскостную парковку можно будет на пять лет по адресу: Олимпийская деревня, Мичуринский проспект, владение 1 (район Тропарево-Никулино).

Аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг» 9 сентября. Подать заявку на участие в них необходимо до 5 сентября. Кроме того, понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной выступает Инвестиционный портал Москвы, где размещается вся необходимая информация о лотах.

