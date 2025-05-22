В Москве на торги выставили 32 машино-места в ВАО

В Москве на торги выставили 32 машино-места, расположенные в двух жилых домах и трех гаражных комплексах в районах Измайлово, Гольяново и Северное Измайлово. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Из них 26 лотов доступны в гаражном комплексе на 16-й Парковой улице. Три места расположены на подземных парковках жилых домов в Измайловском проезде. Еще три можно приобрести в многоуровневых паркингах на 1-й улице Измайловского Зверинца и Красноярской», — уточнил глава департамента.

Площадь парковочных мест, выставленных на торги, варьируется от 11,6 до 19,7 квадратного метра. Приём заявок на участие в аукционах заканчивается в период с 9 по 25 июня, а сами торги пройдут с 18 июня по 7 июля. Для участия понадобятся регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Вся информация о торгах размещена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

