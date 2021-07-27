В бывшей промзоне «Огородный проезд» появятся офисы и магазины
Южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе на северо-востоке столицы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, появится более четырех тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, площадь участка, который планируется реорганизовать, превышает семь гектаров.
«Ожидаемый бюджетный эффект - 1,18 миллиарда рублей в год. На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тысяч квадратных метров промышленной и общественной застройки, будет создано более четырех тысяч рабочих мест», — отметил заммэра.
Решение о комплексном развитии территории промзоны было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города. Проект позволит преобразить бывшую промышленную территорию: там появятся офисы, банки, магазины. Преобразование территории планируется завершить к 2028 году, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
В целом комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более семи триллионов рублей.
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