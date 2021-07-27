В бывшей промзоне «Огородный проезд» появятся офисы и магазины

Южный участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе на северо-востоке столицы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, появится более четырех тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка, который планируется реорганизовать, превышает семь гектаров.

«Ожидаемый бюджетный эффект - 1,18 миллиарда рублей в год. На месте участка бывшей промзоны появится около 170 тысяч квадратных метров промышленной и общественной застройки, будет создано более четырех тысяч рабочих мест», — отметил заммэра.