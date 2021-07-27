Заммэра Ефимов: налоговые поступления по УСН в Москве выросли на 55%

Объём поступлений в городской бюджет от упрощенной системы налогообложения (УСН), применяемой малым и средним бизнесом, за первое полугодие 2021 года вырос на 55% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По сравнению с первым полугодием 2019 года рост составил 36%. В 2020 году динамика поступлений налога снизилась из-за ограничений для бизнеса, связанных с пандемией, пояснил вице-мэр.

«Помимо этого, субъекты малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших отраслей получили отсрочку по уплате налога за первый квартал 2020 года с возможностью уплаты в 2021 году и освобождение от уплаты налога за второй квартал прошлого года», - напомнил Ефимов.

По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилла Пуртова, популярность УСН подтверждает рост числа применяющих этот режим налогоплательщиков. Так, за 2020 год налогоплательщиков по УСН стало на 6,2% больше (всего 458,4 тысячи). Число индивидуальных предпринимателей, выбравших «упрощёнку», увеличилось на 11,3%.

С нынешнего года власти ввели переходный режим для применения УСН с повышенными налоговыми ставками в тех случаях, когда налогоплательщик превышает лимиты по объему годового дохода в 150 млн рублей и численности работающих в 100 человек. Если превышение в доходах до 200 млн рублей, а по штату до 130 человек, доступна УСН с повышенными ставками - 20% вместо 15% по объекту «доходы минус расходы» и 8% вместо 6% по объекту «доходы».

