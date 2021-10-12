Ефимов: Цифровые технологии Москвы в сфере госрегулирования цен могут распространить на всю страну

Правительство Москвы 12 октября заключило соглашение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о совместном развитии цифровых технологий в сфере госрегулирования цен. Документ подписали заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Планируется, что документы и заключения всех регуляторов будут доступны в электронном формате через систему ЕИАС ФАС России. Это необходимо для цифровой трансформации тарифного регулирования, которая остается одним из основных приоритетов ФАС России в ближайшие годы.

Заммэра Москвы отметил, что цифровизация делает решения более оперативными и эффективными. Он подчеркнул, что Москва делится опытом цифровизации с другими регионами.

«В этом году в Москве также был реализован пилотный проект с применением электронных форм тарифных заявок в тарифных кампаниях в сферах холодного водоснабжения и водоотведения. На базе портала mos.ru нам удалось оцифровать процессы подачи тарифных заявок и заявок на техническое присоединение, создать структурированное хранилище обосновывающих документов организаций и формировать историю о ходе прохождения тарифной кампании», - заявил Ефимов.

Соглашение было подписано на Всероссийской тарифной конференции ФАС в Ялте, прошедшей во вторник, 12 октября. По словам замглавы ФАС, это является символичным, так как внедрение новых технологий стало одной из главных тем конференции.

«Одно из главных направлений Концепции тарифного регулирования – это цифровизация. То есть темы, которые стали предметом обсуждения, находят свое практическое воплощение. И соглашение – один из первых, но важных шагов в этом направлении», - добавил Пузыревский.

По словам Ефимова, опыт Москвы в области цифровизации и разработанные в столице подходы к созданию новых инструментов позволят распространить методы цифровизации на всю страну, а также включить их в Единую тарифную платформу, которую уже разрабатывает ФАС.

