Три столичных авиапредприятия вложат в модернизацию более 1 млрд рублей

В Москве работают 42 предприятия авиационной отрасли, половина из них представили свои новейшие разработки на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2021, который проходил 20-25 июля в подмосковном Жуковском. Московский авиационный институт представил стенд кабины сверхзвукового пассажирского самолёта с одним пилотом. Столичный ВИАМ познакомил посетителей с передовыми разработками в области аддитивных технологий – малоразмерными газотурбинными двигателями МГТД-20 и МГТД-150. Одной из главных премьер авиасалона стал принципиально новый легкий истребитель пятого поколения, созданный компанией «Сухой».

Столичные авиапредприятия производят почти весь спектр существующей продукции в этой сфере - двигатели, шасси, навигационные комплексы, электронику. За 2020 год они выпустили продукции более чем на 140 млрд рублей. По словам Ефимова, статус промышленного комплекса позволяет получать от города ряд льгот.

«Восемь предприятий имеют статус промышленного комплекса, который позволяет им экономить средства за счет предоставляемых городом преференций и вкладывать их в модернизацию производства. Благодаря поддержке города, как минимум, три авиапредприятия планируют до конца этого года вложить в собственное развитие свыше 1 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

В число этих предприятий входят производитель топливных систем для авиадвигателей, предприятие, специализирующееся на проектировании и производстве ракетоносцев и самолетов специального назначения, а также машиностроительное конструкторское бюро.

Статус промкомплекса для предприятий на 80% снижает ставку земельного налога и арендную плату за землю, а ставку налога на имущество сокращает вдвое, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промешенной политики Москвы Александр Прохоров.

В результате налоговая нагрузка снижается на 17–25 процентов, сэкономленные средства можно вкладывать в модернизацию производства и приобретение нового оборудования.

