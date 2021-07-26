РИА Новости: «МиГ» разрабатывает палубный истребитель пятого поколения

По его словам, в ближайшие несколько лет планирует создать опытный образец самолета. В настоящее время ведется компьютерное моделирование. В рамках проекта рассматривается возможность создания версии истребителя с вертикальными взлетом и посадкой. Как предполагается, самолет будет выполнен в размерности МиГ-35.

Напомним, на авиасалоне МАКС-2021 презентовали новый российский истребитель пятого поколения под названием Checkmate. Он станет конкурентом американского истребителя пятого поколения F-35. При этом первые поставки истребителя заказчикам планируются только через 5,5 лет.

