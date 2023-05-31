Торговый бот Портала поставщиков помог заказчикам сэкономить свыше 2 млрд рублей
С момента запуска в октябре 2022 года торгового бота на Портале поставщиков опубликовано почти 37 тысяч закупок, заявил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, нововведение помогает предпринимателям упростить участие в котировочных сессиях, а также сэкономить время и деньги – заказчики уже сэкономили 2,1 миллиарда рублей, отметил вице-мэр.
Благодаря торговому боту предприниматель заранее определяет сумму, до которой он соглашается снижать цену за продукцию в ходе торгов.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков напомнил, что в этом году Портал поставщиков отметил десятилетний юбилей.
Он рассказал, что сейчас на нем представлены более 55 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов страны, а также свыше 300 тысяч предпринимателей.
Глава департамента подчеркнул, что в настоящее время каталог предлагаемой продукции включает более двух миллионов уникальных наименований, каждый день на Портале заключается около 1,5 тысячи контрактов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru